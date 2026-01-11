Sigara Bağımlılığını Yendi - Son Dakika
Sigara Bağımlılığını Yendi

11.01.2026 11:31
Tuncay Katipoğlu, 50 yıl sonra Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigarayı bırakarak yaşam kalitesini artırdı.

Kırklareli'nde yaşayan 67 yaşındaki Tuncay Katipoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle yaklaşık 50 yıl kullandığı sigarayı bıraktı.

Nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleriyle aile hekimine başvuran Katipoğlu, hekimin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.

Burada görevli doktor Sermin Günay tarafından uygulanan ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulan Katipoğlu, yaklaşık 3 aydır sigara içmiyor.

Katipoğlu, AA muhabirine sigara kullanmaya gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıl sigara içtiğini dile getiren Katipoğlu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlattı.

Sigara kullanmayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya başladığını belirten Katipoğlu, merdivenleri yorulmadan çıkabildiğini, yemeklerden yeniden tat almaya başladığını ve gece uykularının düzene girdiğini ifade etti.

Sigara bırakmadan önce günlük yaşamda ciddi zorluklar yaşadığına işaret eden Katipoğlu, şunları kaydetti:

"Sigara içtiğim dönemde sürekli öksürük vardı, gece yatakta rahat edemiyordum. Araç kullanırken öksürük geldiğinde nefesim kesiliyor, kendimi kötü hissediyordum. Bu durum beni çok etkiledi. Uzun yol araç kullanmaktan kaçınmaya başlamıştım. Yaşadığım bu sıkıntılar sigarayı bırakmamda etkili oldu."

"Kendimi çok daha iyi hissediyorum"

İlaç tedavisiyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulduğunu dile getiren Katipoğlu, sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını vurguladı.

Artık rahat nefes aldığını belirten Katipoğlu, "Gece yatışlarım düzeldi. Önceden yatağa girdikten sonra öksürük başlıyordu, şimdi öyle bir sorunum kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

Sigara içtiği yıllar için pişmanlık duyduğunu dile getiren Katipoğlu, sigara içenleri gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

"Merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyorum"

Çevresindeki sigara kullanan arkadaşlarını da sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdiğini anlatan Katipoğlu, sigaranın hem maddi hem de sağlık açısından büyük zarar verdiğini ifade etti.

Katipoğlu, "Sigara içtiğim yıllarda vücudumu yıprattığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Nefes darlığı, yürürken ve merdiven çıkarken zorlanmalar yaşadım. Şu anda 3. katta oturuyorum ve merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyorum. Daha önce iki kat çıktığımda bile nefesim kesiliyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA

