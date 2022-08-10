Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
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Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor

10.08.2022 18:25
Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 61 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 61 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor. İş makineleri yardımıyla suyun yönü değiştirilerek çalışmalara destek olunuyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 61 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar Çetin Baraj Gölü havzasında yoğunlaştı. Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, aileye çalışmalar hakkında gerekli bilginin verildiği belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 60 gündür sürüyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi, arama çalışmalarını yürüten ekiplere minnettar Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi, arama çalışmalarını yürüten ekiplere minnettar
Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te suyun yönü değiştirilerek kayıp hemşireyi arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika
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