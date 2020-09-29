Siirt Sağlık-Sen'den açıklama - Son Dakika

Siirt Sağlık-Sen Şubesi, döner sermaye ve performans uygulamasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik servisi önünde bir araya gelen üyeler adına konuşan şube başkanı Vesim Eviz, sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştığını öne sürdü.,

Eviz, şunları kaydetti:

"Hergün birkaç sağlık çalışanı şiddet kurbanı oluyor. Yıllardır konuştuğumuz döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadı. Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız. Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır."