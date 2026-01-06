Sıla Pehlivanoğlu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sıla Pehlivanoğlu Kazada Hayatını Kaybetti

06.01.2026 17:09
Tekirdağ'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sıla Pehlivanoğlu anıldı. Kazanın sorumluluğu vurgulandı.

TEKİRDAĞ'da 2 motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu (24), kazanın meydana geldiği yerde anıldı.

Kaza, 28 Aralık 2024 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydan geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Pehlivanoğlu ağır yaralandı. Sıla Pehlivanoğlu, çağırılan ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025 günü hayatını kaybetti.

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ'

Sıla Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde ailesi ve arkadaşlara tarafından kazanın meydana geldiği yerde anıldı. Anmada, kaza yerine karanfiller, gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Anmada konuşan Sıla'nın teyzesi Ayşegül Arslan Aydın, "Yaşanan kaza sonucu burada Sıla'mızı kaybettik. Bugün de Sıla'mızı anmak için toplandık. Bugün burada Sıla'yı anmıyoruz, aynı zamanda çok net bir gerçeği dile getiriyoruz. Trafik kazaları kader değildir. Sıla'yı bir kaza ile değil, karşı tarafın sorumsuzluğu ve yüksek hızı yüzünden kaybettik. Bu talihsiz bir an değil, önlenebilir bir sorumluluk ihlalinin sonucudur. Keşke hiçbirimiz böyle anmalarda buluşmak zorunda kalmasak, keşke hiçbir genç hayalleriyle birlikte yollarda kalmasa. Seni çok özlüyoruz Sıla" diye konuştu. Sıla'nın ölümüne ilişkin davaya 8 Ocak'ta Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: DHA

