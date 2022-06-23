Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara 'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek hakkında açılan diğer davada "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Bekir Şentürk, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren sanığın cinsel istismardan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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