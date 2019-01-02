Son Dakika Haberleri: Silah Arkadaşlarından Şehide Vefa

Silah Arkadaşlarından Şehide Vefa

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ismi, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığındaki askeri gazinoya verildi.

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Çeltikli köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ismi, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığındaki askeri gazinoya verildi.

2 Nisan 2017 tarihinde icra edilen planlı iç güvenlik operasyonu esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in anısını yaşatmak isteyen silah arkadaşları, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığında şehidin adının verildiği askeri gazino açtılar. Şehidin silah arkadaşlarının kendi imkanlarıyla yaptıkları askeri gazinonun açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yaptı. Burada konuşan Kaymakam Alibeyoğlu, "Şehitlerimiz, bizlere bu vatanı, şanlı bayrağı emanet edip aramızdan ayrıldılar. Bizlerin hep beraber bu kutsal emanetlere sahip çıkmamız ve bu bayrağı şerefle taşımamız gerekiyor. 2017 yılında ilçemizde görev yapan, ilimizde şehit mertebesine ulaşan, Şehit Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in anısını yaşatmak isteyen silah arkadaşları, kendi imkanlarıyla bir gazino yapmışlar. Burada şehidimizin anısına yapılan gazinonun açılısını yaptık. Şehidimize Allah'tan rahmet diler, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar dilerim. Bu örnek davranışlarından dolayı katkısı olan bütün silah arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim " dedi.

Açılışa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, şehidin silah arkadaşları katıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Jandarma, Güncel
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