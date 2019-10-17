Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı
'na destek için komando marşı okudu.
Başverimli Beldesi'ndeki Verimli Ortaokulu'nun öğrencileri, TSK'nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek için okul bahçesinde komando marşı okudu. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu kırmızı renkli tişört giyen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte askeri selamı verdi.
- Silopişırnak
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