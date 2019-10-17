Son Dakika Haberleri: Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
Son Dakika Güncel Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek

Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek

54 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.

Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.

Başverimli Beldesi'ndeki Verimli Ortaokulu'nun öğrencileri, TSK'nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek için okul bahçesinde komando marşı okudu. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu kırmızı renkli tişört giyen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte askeri selamı verdi.


- Silopişırnak
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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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