Son Dakika Haberleri: Silvan Aslanspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi
Son Dakika Spor Silvan Aslanspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi - Son Dakika Spor

Silvan Aslanspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi

6 saat önce

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi.

Silvan Aslanspor deplasmanda Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi, System.String[]

Diyarbakır 1. Amatör Ligi'nin B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Yenişehir Belediyespor'u 5-1 yendi.


Maçın İlk yarısında 3-1 önde kapatan Silvan Aslanspor, ikinci yarıda attığı iki golle maçı 5-1 kazanarak moral depoladı. Silvan Aslanspor Kulüp Başkanı Aslan Bakır, "Diyarbakır deplasmanında oynadığımız Yenişehir Belediyespor karşılaşmasını farklı bir skorla kazanan tüm oyuncularımı kutluyorum. Lig mücadelesinde zaman zaman aksaklıklar ve aksilikler nedeniyle gerginlikler yaşansa da bizim amacımız gençlerimizi futbola kazandırmak ülkemizin geleceği olan gençlere futbolu sevdirmektir. Hakemlere teşekkür ediyorum, güzel bir maç yönettiler. Dileğim tüm hakemlerimizin güzel ve başarılı maç yönetmeleridir. Bundan böylede tüm hakemlerimize başarılar dilerim" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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