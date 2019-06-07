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Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı

34 dakika önce

Sincan'da iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Sincan'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Sincan'da iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesinde bulunan 777. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 777. Sokak üzerinde seyreden 06 YYY 76 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plakası tespit edilemeyen araç çarpıştı. Kazada, 06 YYY 76 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı. Diğer otomobildeki sürücünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı hastaneye kaldırırdı.

Kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik akışı normal seyrine döndü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
29 Ekim, Ankara, Sincan, 3. Sayfa
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