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Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor - Son Dakika

Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor

29.06.2021 18:41

- Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor Ankara'nın Sincan ilçesine yapılacak olan Fen Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

- Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesine yapılacak olan Fen Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Başkentte yapılan eğitim yatırımlarına katkı vermek amacıyla Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak tarafından, Sincan'a yapılacak Fen Lisesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Düzenlenen Temel Atma Törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politika Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Demeneç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve milletvekilleri katıldı.

"Fen liseleri eğitim sistemimizin göz bebeği"

Eğitim sisteminde Fen Liseleri'nin öneminden ve hayırseverlerin bu alana yaptığı bağışlardan bahseden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "Belirli sıkıntılarımız var bunlar sadece pandemiden kaynaklanmıyor. Bu anlamda bağışçıların, hayırseverlerin yaptığı bütün hizmetler başımızın tacı, bizlere çok büyük destekler veriyorlar. Özellikle Ilıcak ailesi ve Erman bey. Bize Türkiye'nin her yerinde fen liselerine odaklanmış bir şekilde eğitim tesisleri kuruyorlar. Kurdukları tesislerin kalitesi en üst düzeyde. Bu okulları bize teslim ediyorlar ve çekilip gitmiyorlar. Her zaman ellerini Bu okulların üzerinde oluyor. Bir ihtiyacı olduğu zaman bu okulların hemen karşılıyorlar. Buda aslında çok büyük bir hizmet. Çünkü bu tür tesislerin kurulması da idame ettirilmesi de ayni kalitenin sürdürülmesi çok önemli. Bu anlamda Ankara'da ve Türkiye'nin birçok eğitim yatırımını yaptığı ve çoklu eğitimden tekli eğitime yani eğitimin normalleşmesi anlamında ve eğitimin kalitesinin artması anlamında çok önemli. Fen liseleri eğitim sistemimizin göz bebeği. Sayıları çoğalıyor, inşallah kalitesini de koruyarak bunlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de artık sadece kamu değil özel sektörde kamu hizmetlerinde kendilerine düşen payı almak için yarış halindeler"

Hayırseverlerin eğitime gösterdiği ilginin çok önemli olduğunu söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, "Rönesans Holding ve çalışanlarına hem de bu güne kadar eğitim ve öğretime hizmet etmiş ve yatırım yapmış tüm hayırseverlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Türkiye bu alanda da ciddi bir değişim dönüşüm yaşadı. 20-30 yıl önce bir okulun tahtasını değiştirmek için yada boyasını yapmak için hayırsever ararken bu gün artık çok modern okulları yapmak için hayırseverlerimiz bir yarış halinde kendilerini yapıyorlar. Ben bunu dolmak ve taşmak ilişkisi olarak görüyorum. Türkiye belli bir eşiği aştı. Türkiye'de artık sadece kamu değil özel sektörde kamu hizmetlerinde kendilerine düşen payı almak için yarış halindeler" ifadelerine yer verdi.

"İlk günden itibaren en çok istediğim şey Sincan'a bir Fen Lisesi kazandırılmasıydı"

Sincan için güzel bir gün olduğunu söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan'ın vizyonunu, ufkunu daha da yukarılara çıkartacak nice pırlantalar yetişecek buradan. Çok istediğim bir hizmetti bu. Adeta en önemli hayallerimden biriydi bu. Benim görev sürem neredeyse 3 buçuk sene ve ilk günden itibaren en çok istediğim şey Sincan'a bir Fen Lisesi kazandırılmasıydı. Çok temaslarımız oldu bu konuda. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla defalarca bu konuda görüşmeler yaptık. Bölge milletvekilleri ile konuştuk. Onların çabasını ve gayretini istedik. İlçe Başkanımız, Kaymakamımız dahil herkes bu işin içine dahil oldu. Daha fazla beklemeye niyetimiz yoktu. Erhan Ilıca'ya teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun böyle güzel bir hizmete vesile olduğu için. Ama bu haber bize sonradan iletildi. Belediye olarak biz yapacaktık. Ama böyle bir hayırsever çıkınca bizde belediyemizin bütçesini daha farklı hizmetlere kullanmak için Erman beylere devretmiş olduk.

Protokol konuşmasında yer almamasının sebebi hakkında konuşan Başkan Ercan, "Bir Allah razı olsun demek bizim için yeterli. Protokol konuşmaları bizim için çokta önemli değil" dedi.

Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor
Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor
Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor
Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor

Hisarcık, Türkiye, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan Fen Lisesi'ne kavuşuyor - Son Dakika


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