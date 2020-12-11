Sındırgı'da 150 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, evinde tablet, bilgisayar ve interneti bulunmadığı için EBA'ya giremeyen öğrencilere tablet desteği sağlandı.

Sındırgı Belediyesi, Kaymakamlık ve hayırseverlerin yardımı ve Balıkesir Valiliğince başlatılan Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesinin (BİGEP) desteğiyle 150 öğrenci tespit edildi.

Akpınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 13 okul müdürü, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Oktay, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Biz biliyoruz ki biz bir adım attığımız zaman esnafımız ve vatandaşlarımızla kısa sürede bunu tamamlamış oluyoruz. En uzak kırsal mahallemizde bile çocuklarımızın bilgiye, teknolojiye ulaşmak için bir imkan sağlanmış olacak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakır da maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin öğretimlerini aksatacak problemleri çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise yardım eden hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tabletler çocuklara teslim edilmek üzere okul müdürlerine verildi.