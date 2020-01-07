Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sındırgı'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada "Sındırgı ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden Çayır, Gözeren, Tepeköy, Yaylabayır, Kürendere, Çıktıkçı, Şapçı, Sinandede, Kınık, Yüreğil ve Şahinkaya kırsal mahallerinde taşıma ile ilçe merkezindeki okullara gelen öğrencilerimiz için 07.01.2020 Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Yaylabayır, Balıkesir, Sındırgı, Tepeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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