SINIRDA KONUŞLU OBÜSLER TERÖR HEDEFLERİNİ OBÜSLERLE ATEŞ ALTINA ALDI-2 - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında, dün gece Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik, ilçe merkezinden de izlendi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.

PKK HEDEFLERİ DERECİK'TEN OBÜSLERLE VURULDU

Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde de askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.