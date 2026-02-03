Sinop\'ta Kan Bağışı Etkinliği

Sinop'ta Kızılay'a kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Sinop Şubesi ile ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliği, İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensupları olduklarını belirtti. Aksoy, "Bu anlayışla; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattık" dedi.

Düzenli ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, kampanya kapsamında her bağışçı adına Türk Kızılay tarafından üç fidan dikileceğini de ifade etti. - SİNOP