Sinop'ta otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı
1 saat önce
Sinop'ta otomobilin karşı şeride uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:18 Kaynak: İHA
'ta otomobilin karşı şeride uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Korucuk
mevkisinden Sinop yönünde seyir halindeki Ümit Can
hakimiyetindeki 57 AC 250 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçti ve karşı kaldırıma çarparak durabildi. Kaza sonucu Ümit Can ve eşi Hülya Can
yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine yaralılar 112 acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç
, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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