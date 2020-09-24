Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.

Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı, System.String[]

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Basın açıklaması sırasında HDP'liler slogan atıp, tencerelere vurarak basın açıklamasını engelleyeme çalıştı.

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi. Eylemin 3'üncü haftasında aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları kaçırılan anneler HDP il binası önünde düzenlemek istedikleri eyleme, bir grup partili tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylem yapan kadınları gören HDP'liler, parti binasından çıkarak sloganlar atıp, tencerelere vurarak, ailelerin yapmak istedikleri basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

'HER PERŞEMBE BURAYA GELİP KOCAMI ARAYACAĞIM'Terör örgütü PKK tarafından 16 yıl önce kaçırılan kocası Metin Katar için HDP parti binası önüne gelen Besna Katar, "16 yıl önce benim eşimi götürdüler. Hiçbir haber alamadık. 7 çocuğum var. Çocuklarım babasız kaldı. Ben ölü ya da diri eşimden bir haber almak istiyorum. Bize bir haber vermelerini istiyoruz. Her perşembe buraya gelip, kocamı arayacağım. Kayıp olan çocuklarımızı aramaya devam edeceğiz. PKK terör örgütü benim kocamı götürdü. Odun toplamaya gitmişti. Oradan alıp kaçırdılar" dedi.12 yakınını terör saldırısında kaybettiğini söyleyen Fatma Güngör ise "Biz, burada hakkımızı arıyoruz. Bize saldırmaya çalışıyorlar. 12 şehidimiz var ailemden. Biz her zaman buradayız. Terör örgütünü lanetliyoruz. Her zaman burada olacağız ve hakkımızı arayacağız" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

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