Şırnak'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi. Basın açıklaması sırasında HDP'liler slogan atıp, tencerelere vurarak basın açıklamasını engelleyeme çalıştı.

Diyarbakır'dan sonra Şırnak'ta da çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek protesto eylemi düzenledi. Eylemin 3'üncü haftasında aralarında şehit anneleri, eşleri ile çocukları kaçırılan anneler HDP il binası önünde düzenlemek istedikleri eyleme, bir grup partili tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylem yapan kadınları gören HDP'liler, parti binasından çıkarak sloganlar atıp, tencerelere vurarak, ailelerin yapmak istedikleri basın açıklamasını engellemeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.