Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı

11.03.2022 17:12

Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 Mart istiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinliklerle kutlandı.

Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 Mart istiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinliklerle kutlandı.

Beytüşşebap ilçesinde 12 mart istiklal marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Hasan Uğuz, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, Emniyet Amiri Cemil Sağlam, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesi bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla beraber günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Ana sınıf öğrencilerinin hazırladığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Öğrencilerden Zilşan Alkın, okuduğu İstiklal Marşının bir kıtası büyük beğeni aldı. Minik öğrenci, şiirinin sonunda ise ay yıldızlı bayrağı açınca alkış yağmuruna tutuldu.

Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı
Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı
Şırnak'ta istiklal Marşı'nın kabulü etkinliklerle kutlandı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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