Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK