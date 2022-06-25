Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oldu

25.06.2022 15:53

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı.

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Vatandaşlardan İbrahim Ürkmez, toz taşınımının yoğun olması nedeniyle yaşlılar ve kronik hastaların maske takmaları gerektiğini söyledi.

???????Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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