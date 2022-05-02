Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

02.05.2022 14:49
Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk ile görüştü, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Pehlivan, buradan Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur tarafından karşılanan Pehlivan, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"ni kutladı, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman tarafından karşılandı

Vali Pehlivan, polislerin bayramını kutladı, onlara görevlerinde üstün başarı diledi.

Pehlivan daha sonra Uludere ve Sanayi güvenlik noktalarını ziyaret etti, buradaki polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, TSO Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

YORUMLAR
500
Bakan Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin bayramlaşma programına katıldı Açıklaması Bakan Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin bayramlaşma programına katıldı Açıklaması Bakan Soylu, Yüksekova'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı Bakan Soylu, Yüksekova'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı, Piyade, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement