Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Sis çöken Bolu Dağında kartpostallık görüntüler oluştu
10.11.2020 13:08
DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nın tepelerinde adeta sisten bir denizi andıran bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgede etkisini arttıran soğukların ardından, Bolu Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bolu Dağı'nın karanlıkdere mevki'inde sabah saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. D-100 karayolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu. - DÜZCE
Son Dakika Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu