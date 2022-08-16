Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı

16.08.2022 00:34

Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 1 polis kolundan vurularak yaralandı.

Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 1 polis kolundan vurularak yaralandı. Ailelerden de 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan atma mevzusundan dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna, kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti. Kolundan yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tarafların gittikçe şiddetlenen kavgası yatışmazken, olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Asayiş ekibi sevk edildi. Ailelerden de 3 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrılırken, sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı (Şişli'de silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı (Şişli'de silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
Kaynak: İHA

kavga, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı - Son Dakika
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