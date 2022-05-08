Şişli'de evinin çatısında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şişli'de evinin çatısında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

08.05.2022 17:20
Şişli'de evinin çatısında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de bir kişi dairesinin çatı katında bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Şişli'de bir kişi dairesinin çatı katında bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Kurşun Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında yaşayan C.Ç.Ü'ye ulaşamayan yakınları durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, dairede kimseyi bulamayınca çatı katını kontrol etti. Ekipler, yerde hareketsiz buldukları C.Ç.Ü'nün bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından işlemleri Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan cenaze toprağa verildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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