ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

24.02.2022 13:47

ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDUHasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de yabancı uyruklu kişi apartta ölü olarak bulundu.

ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de yabancı uyruklu kişi apartta ölü olarak bulundu. Başında poşet sarılı olan kişinin kesin ölüm nedeni adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30), Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokaktaki apartta kalıyordu. Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde polis ekipleri Iraklının kaldığı apart binaya geldi. Khalıdı'nin kaldığı dairenin kapısı itfaiye yardımıyla açılarak içeri girildi. Yapılan kontrollerde başında poşet sarılı olan Al Khalıdı'nin hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Arkadaşlarının ölü bulunması nedeniyle büyük şok yaşayan iki kişi birbirine sarılarak teselli buldu. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ"

Esnaf Halis Kulak, "Arkadaşı geldi. 'Ben arkadaşımı arıyorum' dedi. Ben de sen içeriye girme, polisi ara dedim. Polis ekipleri geldi. Adam ölü olarak bulunmuş. Kafasına poşet geçirilmiş. Irak uyrukluymuş" dedi.

ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU
ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

YORUMLAR
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Adli Tıp Kurumu, Eskişehir, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM; BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU - Son Dakika


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