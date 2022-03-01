Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada

01.03.2022 09:17
Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada

Şişli'de bir sürücü akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giriş yaparken önündeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı.

Şişli'de bir sürücü akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giriş yaparken önündeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AB 5687 plakalı kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yakıt almak için Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna doğru ilerledi. Araç sürücüsü istasyonun girişindeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki plastik yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. İstasyon görevlilerinin müdahalesiyle araç içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşı yara almadan araç içerisinden çıkarıldı.

Kamyonetin yan yattığı anlar kameraya yansıdı

Kameraya yansıyan görüntülerde kamyonetin istasyona girmeye çalışırken bir anda devrilerek yan yatması ve istasyon çalışanlarının koşarak araçta bulunan kişilere yardım etmesi yer alıyor.

Öte yandan devrilen araç içerisinden çıkarılan vatandaş, "Ben şoförleydim. O başka yerde şu an. Ben araç içindeydim de bende bir şey yok. Yaralanmadık" diye konuştu. - İSTANBUL

Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada

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Akaryakıt, Kamyonet, Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada - Son Dakika


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