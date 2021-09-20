Üye Girişi
'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü - Son Dakika

'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü

20.09.2021 14:16
'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü, System.String[]

İki gün boyunca binlerce müziksever festivalin yapıldığı Feriköy Organik Pazarı otopark alanına akın etti.

Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şişli Plak Festivali'nde müzikseverler bir araya geldi. 18-19 Eylül tarihleri arasında Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu festivalde pek çok etkinlik, söyleşi ve konserler gerçekleştirildi.

Söyleşilere ve mezata ilgi yoğundu

Festivalde müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşilere ilgi yoğun oldu. Festivalin ilk günü Ahmetcan Taşdemir ve Serkan Fidan söyleşisi gerçekleşirken, festivalin ikinci gününde gazeteci Kanat Atkaya ve Led Zepplin, Iron Butterfly, Jethro Tull gibi pek çok sanatçının plak kapaklarının illüstrasyonlarını yapan Prof. Dr. Betül Dengili Atlı söyleşisi büyük ilgi gördü. Festival kapsamında bir de sergi açıldı. Prof. Dr. Betül Dengili Atlı'nın plak kapağı illüstrasyonlarından oluşan ve Bomontiada'da açılan sergisi de meraklılarının akınına uğradı. Şişli Plak Festivali'nin her iki gün öğlenden sonra gerçekleştirilen mezat bölümünde ise birbirinden değerli plaklar el değiştirdi.

Festivalin en önemli etkinliklerinden olan imza günleri ise yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde konser veren Kesmeşeker, Moğollar, Flört ve BaBa Zula'nın plaklarını imzalatmak isteyen müzikseverler stantların önünde renkli görüntüler oluşturdular.

Yağmura rağmen konserler dolup taştı

Festivalde gerçekleştirilen konserlere ise müzikseverler adeta akın etti. İlk gün yağmurun azizliğine rağmen konser alanını terk etmeyerek alkışlarla şarkılar söyleyen müzikseverlerin enerjisi bütün festivali sardı. Açık havada konser dinlemek zevkinden bir süredir uzak kalan her yaştan İstanbullu hep bir ağızdan Kesmeşeker, Moğollar, Flört ve BaBa Zula şarkılarına eşlik etti.

Murat Meriç, Feriköy, Konser, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 14:58 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı 14:20 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok 13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
15:49 Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti
15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti Dev medya kuruluşu, röportaj yaptığı hakim ve ailesinin fotoğraflarını güvenlikleri için buzlayarak servis etti         
15:50
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım         
15:41
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti         
15:05
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil         
14:50
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı         
14:23
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
10:43
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: 'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement