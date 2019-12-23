Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı - Son Dakika

Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

6 saat önce

Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandıSİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas polisten kaçan madde bağımlısı genç, duvardan düşüp yaralandı

Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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