Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ayçiçeği hasadı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta ayçiçeği hasadı

46 dakika önce

Sivas'ta ayçiçeği hasadı yapıldı.

Sivas'ta ayçiçeği hasadı, System.String[]

Sivas'ta ayçiçeği hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas- Ankara kara yolu üzerinde bulunan arazide ayçiçeği hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler ile bir süre sohbet eden Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, biçerdöverin direksiyonuna geçti. Tarlada hasat yapan Ayhan, ürünlerin bereketli olmasını diledi.

Sivas'ta birçok hasat programına katıldıklarını belirten Ayhan, çiftçilerin arazide büyük emekler harcadığına şahit olduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise son dönemlerde yapılan barajlarla ürün çeşitliliğinin arttığını aktararak, "Bizim amacımız üretene destek olmak, devletin üretenin yanında olduğunu göstermektir. Ayçiçeği üretimi hem kuruyemiş hem de yem sanayinde kullanılan önemli bir ürün. Hasadını yaptığımız ayçiçeğinin çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Sivas'ta ayçiçeği üretiminin çerezlik ve yağlık olarak yapıldığını belirterek, "6 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Tahmini olarak bin ton mahsul bekliyoruz. Ayçiçeği üretiminin ilimizde artarak devam etmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Hilmi Bilgin, Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavaş ile Özoğuz'un bir araya gelmesi sosyal medyayı ikiye böldü
Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi 30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ayçiçeği hasadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]