Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu

12.03.2022 15:34

Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu.

Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu.

Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde bulunan ve bugün halka açık hizmet veren havuza giren 42 yaşındaki E.Y, boğulmak üzereyken görevliler tarafından sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum bünyesinde faaliyet gösteren havuza gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu
Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu
Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu
Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu
Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu

YORUMLAR
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Yüzme, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu - Son Dakika
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