Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu - Son Dakika

Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğuldu.
Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde bulunan ve bugün halka açık hizmet veren havuza giren 42 yaşındaki E.Y, boğulmak üzereyken görevliler tarafından sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan E.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum bünyesinde faaliyet gösteren havuza gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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