Sivas'ta Midibüs Mahsur Kaldı, Muhtar Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Sivas'ta Midibüs Mahsur Kaldı, Muhtar Kurtardı

Sivas\'ta Midibüs Mahsur Kaldı, Muhtar Kurtardı
27.01.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan midibüsü muhtar İsa Oğuz, traktörüyle kurtardı.

Sivas'ta kara saplanan yolcu midibüsü mahsur kaldı. Durumu öğrenen bir muhtar, kendi traktörüyle kapanan yolu açarak midibüsü saplandığı yerden kurtardı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara da sebep oldu. Altınyayla ilçesi ile Sivas kent merkezi arasında sefer yapan yolcu midibüsü, Ulaş ilçesi Kazanpınar köyü yakınlarında yolda kaldı. Tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesine takılan midibüs, hareket edemedi. Yolun kapandığı bilgisini alan Kazanpınar köyü muhtarı İsa Oğuz, traktörü ile kapanan yolu açtı. Otobüsü saplandığı kardan halat ile çeken muhtar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri, kapanan yolda çalışma başlattı. Mahsur kalan midibüsü bulunduğu yerden kurtaran Kazanpınar Köyü Muhtarı İsa Oğuz, sürücülerin zorunlu kalmadıkça bu yolu kullanmaması gerektiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ulaşım, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Midibüs Mahsur Kaldı, Muhtar Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:38:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Midibüs Mahsur Kaldı, Muhtar Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.