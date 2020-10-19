Sivas'ta mor patates ve şeker pancarı hasadı yapıldı

Sivas'ta mor patates ve şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesi Göydün köyünde düzenlenen mor patates hasat programına katıldı.

"Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında mayıs ayında ekim yapılan tarlada traktörün başına geçen ve hasat yapan Ayhan, mor patates üreten çiftçiye bereketli kazançlar diledi.

Sivas'ın yerli ve milli patates yetiştiriciliği alanında başarılı çalışma yürüttüğünü belirten Ayhan, kentin patateste, yemeklik ve sanayi alanında Türkiye genelinde ilk 10'a girdiğini, tohumlukta da birinci sırada yer aldığını aktardı.

İlgili firmanın özellikle tohumculukta Sivas'a önemli ivme kazandırdığını vurgulayan Ayhan, "Türkiye'nin ithalatta bağımsızlığını azaltan ve sonlandıran bir firmadır. Hasadını yaptığımız mor patates de Hafik bölgemizde Pusat Özen Barajı alanında yetişen bir çeşittir. Mor patates, antioksidan özelliklerden kaynaklanarak bilimsel Ar-Ge çalışmaları yapılan, besin değeri yüksek yerli bir patates çeşidi olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan daha sonra merkeze bağlı Çukurbelen köyüne geçerek, şeker pancarı hasadına katıldı.

Pusat-Özen Barajı'nın sulama sahasının bu sene açılmasıyla bölgede farklı ürünlerin ekiminin yapıldığının altını çizen Ayhan, Sivas'ın özellikle yumru bitkilerde Türkiye'de söz sahibi olduğuna dikkati çekerek, "Şeker pancarında Sivas Türkiye'de altıncı sırada yer alıyor. Geçen yıl 160 bin dekar alana ekim yapıldı, 860 bin ton da şeker pancarı üretimi yapıldı. Bu sene de yaklaşık 186 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi." açıklamasını yaptı.