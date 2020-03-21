Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
6 saat önce
Sivas'ta, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Karaduman (36) yönetimindeki 34 ARP 740 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Ortaköy yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Karaduman ile Ayşe (36), Elif Dua (4) ve Aybilge Karaduman (1) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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