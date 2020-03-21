Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Karaduman ile Ayşe (36), Elif Dua (4) ve Aybilge Karaduman (1) yaralandı.

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