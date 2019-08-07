Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Yetenek ve Beceri Merkezi" açılıyor
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Sivas'ta "Yetenek ve Beceri Merkezi" açılıyor

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımında sona gelinen Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Sivas'ta
Sivas Valisi Salih Ayhan, yapımında sona gelinen Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdeğirmen Mahallesi'nde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan "Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi" hakkında bilgi alan Vali Ayhan, derslikleri ve donatıları gezerek, yeni eğitim binasının Sivas'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta eğitim alan öğrencilerin yeteneklerini çağın gerektirdiği en üst düzeyde geliştirecekleri, öğretmenlerin ise yenilikçi eğitim uygulamalarını tanıyıp okullarında uygulayacakları ve kendilerini geliştirecekleri bir merkezin Sivas'ta hayata geçeceğini belirtti.
Sivas Yetenek ve Beceri Geliştirme Merkezi Projesi ile yetenek taramasından geçirilen öğrencilerin farklı disiplinlere ait özel eğitimler alacağını vurgulayan Vali Ayhan, "Bunun dışında merkezdeki eğitimlere, belirli bir plan dahilinde okullardan öğrenci grupları da katılabileceklerdir. Atölyelerin ve sosyal alanların bir arada bulunduğu proje, Türkiye'de bu alanda uygulan projeler içerisinde özgün bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.
Merkezin yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçeceğini hatırlatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Merkezde, robotik kodlama, astronomi, mekatronik, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları, yabancı dil, drama, iletişim (radyo-tv), geleneksel el sanatları ve ahşap atölyeleri olacak. Ayrıca planeteryum, sanal gerçeklik, kitap kafe ve konferans salonu da yer alacak. Ülkemizde ilk olan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi, çocuklarımızın ufkunu açacak. Bodrum, zemin ve asma kat olmak üzere 3 bin 360 metrekare alandan oluşan merkezin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:03 Kaynak: AA
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