Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı

05.07.2022 17:49
Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Tarla Günü Etkinliği"nde tırpanla tritikale hasadı gerçekleştirdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Tarla Günü Etkinliği"nde tırpanla tritikale hasadı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tahtıkement köyünü ziyaret eden Şimşek, Kangal Akkaraman koyunu üreticiliği yapan ve 950 adet küçükbaş hayvanı bulunan Mehmet Yalçın'dan bilgi aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tarla Günü Etkinliği"ne katılan Şimşek, traktör sürüp, tırpan sallayarak tritikale hasadı yaptı.

Şimşek, Sivas'ta yem bitkilerinin çok önemli olduğunu, çiftçi maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Yem bitkileri küçükbaş ve büyükbaş besiciliğinde maliyetlerin yaklaşık yüzde 60-70'ini teşkil ediyor. Bu nedenle kaba yem üretimi ilimizde çok önemli." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaba yem açığının yem bitkileri ile kapatılması yönünde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"İl Müdürlüğümüzce uygulanan proje kapsamında merkez ve 16 ilçede 107 bin 800 kilogram Macar fiğ, 53 bin 900 kilogram tritikale, 53 bin 900 kilogram yem bezelyesi ile üçlü karışım hazırlanarak yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu projede, 10 bin 780 dekar alanda 600 üreticiye destek olunup, yüzde 75 gibi bir oranda Tarım ve Orman Bakanlığımızın finansal katkısı mevcuttur. Girdi maliyetlerinizi azaltan ve hayvancılık sektörüne büyük katkısı olan bu projede sizlere bol ve bereketli hasatlar diliyor, desteklerini esirgemeyen bakanlığımıza ve emeklerinden dolayı il müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise Sivas'ın bölgede hayvancılık ve tarım açısından önemli bir il olduğunu vurguladı.

Kentte yaklaşık 1 milyona yakın küçükbaş, 420 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu aktaran Yıldız, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanması için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Yalçın, Yılmaz Şimşek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Valisi Şimşek, tırpan sallayıp hasat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement