Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip özel uçakla Antalya'ya gidecek. Demir Grup Sivasspor ile Fraport-Tav Antalyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasının kapanış maçında yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.


Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:50 Kaynak: DHA
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