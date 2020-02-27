SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı - Son Dakika
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SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı

7 saat önce

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

SİVÇEKAB Ulaş'da toplandı, System.String[]

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Ulaş Belediyesinde düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Ulaş Belediyesi akaryakıt istasyonu yanında bulunan alanda kurulacak olan katı atık transfer istasyonunun fiziki yapısı ele alındı.

Öte yandan, bazı ilçelerde kurulması planlanan katı atık transfer istasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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