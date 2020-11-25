SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı - Son Dakika

SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı

25.11.2020 09:21
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 3 aylıkken SMA teşhisi konulan Hamza Abauljout'in, ABD'de yapılması gereken gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 21 milyon liranın teminine katkı yapmak isteyen futbol tutkunu Mert Meriç Hoşbaşak (13), bu amaçla Kocaeli Genç Spor Kulübü'nde yıllardır giydiği...

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 3 aylıkken SMA teşhisi konulan Hamza Abauljout'in, ABD'de yapılması gereken gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 21 milyon liranın teminine katkı yapmak isteyen futbol tutkunu Mert Meriç Hoşbaşak (13), bu amaçla Kocaeli Genç Spor Kulübü'nde yıllardır giydiği formasını açık artırma ile satışa çıkardı. Hoşbaşak, başlattığı kampanya ile takdir topladı.

Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout'un 20 aylık oğulları Hamza Abauljout'a 3 aylıkken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Karnından mideye bağlanan hortumla beslenen ve yatağa bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan Hamza için gen tedavisi uygulanması gerekiyor. ABD'de yapılacak tedavi için 21 milyon lira istenen Hamza'ya yardım severler şu ana kadar 2 milyon lira topladı. Fakat zamanı daralan ve 2 yaşına gelmeden tedavi edilmesi gereken Hamza için 19 milyon liraya daha ihtiyaç var.

Başiskele Yuvacık Serdar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan ve Kocaeli Genç Spor Kulübü'nde sağ ve sol bekte oynayan Kocaelispor gönüllüsü Mert Meriç Hoşbaşak, Kocaelispor formasını sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Elde edilecek gelir ise SMA hastası Hamza'nın tedavisi için kullanılacak. 'HAMZA'YA DESTEK OLMAK İSTİYORUM' Hamza bebek için düzenlediği kampanya ile destek olmak istediğini söyleyen Mert Meriç Hoşbaşak, "Bu kampanyayı Hamza bebek için düzenledim. Sosyal medya üzerinden görmüştüm Hamza kardeşimizi. Onun bir kas hastalığı var ve onun için bir açık artırma yapmaya karar verdim. Bu forma benim futbola başladığım dönemden beri giydiğim bir forma. 7 yıldır giyiyorum bu formayı. Satarak Hamza'ya destek olmak istiyorum. Onun hastalığının iyileşebilmesi için bir para gerekiyormuş. Ben de ufak bir miktar da olsa yardımcı olmak istedim" dedi. 'FORMAYI SATIN ALMAK İSTEYENLER OLDU'Formayı satın almak isteyenlerin olduğunu ifade eden Hoşbaşak, "Beni arayıp bu formayı satın almak isteyenler oldu. Çevremde komşularım ve arkadaşlarım da bana çok destek oldu bu konuda. Herkes çok güzel tepkiler verdi. Ailem de beni destekledi, çok mutluyum. Bu formayı böyle iyilik dolu bir iş için satışa çıkardığım için içim çok rahat. Çünkü bunun iyiliğe gideceğini biliyorum, o yüzden çok rahatım" diye konuştu. 'DUYARLILIĞI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Oğlunun duyarlı davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen anne Elif Hoşbaşak, "Mert bu kampanyayı başlattığında çok mutlu olduk. Bu bir insanlık davranışı, çok güzel bir davranış. Çocuğumun bu konularda duyarlı olması beni de çok mutlu etti. Mert Meriç ilk giydiği formayı satışa çıkardı. Çok güzel bir düşünce oldu, etrafımızdaki arkadaşlarımız da çok takdir etti. İnşallah hayatı boyunca böyle iyilik üzerine devam eder bütün çalışmaları. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için gurur duyuyorum" dedi.


SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı
SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SMA hastası Hamza için formasını satışa çıkarttı - Son Dakika


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