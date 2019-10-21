Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03
Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor Türkiye'yi tehdit eden Lindsey Graham itiraf etti: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz Ateşkesin bitmesine saatler kala Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye "ateşkesi uzatın" çağrısı Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti