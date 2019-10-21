Son Dakika Haberleri: Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor
Son Dakika Dünya Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor

Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesini görüşecek

Soçi Zirvesi öncesi Macron'dan Putin'e: Türkiye'nin 'ateşkesi' uzatması gerekiyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki "ateşkes" kararını uzatması gerektiğini söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılması beklenen Soçi Zirvesi öncesi, Macron'un Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "koşullu ateşkes" anlaşmasının devam ettirmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

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Vladimir Putin, Türkiye, Fransa, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:03 
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