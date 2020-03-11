SODİGEM öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından gerçekleşen eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.



Gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan SODİGEM, çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir'in merkezindeki ve ilçelerindeki tüm liselere giderek öğrencilerle buluşan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, bu sefere Hacı Süleyman Çakır Anadolu Lisesi Konferans salonunda etkin sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik konuları konuşuldu. SODİGEM Uzmanları tarafından verilen eğitimde, 'Dijital Güvenlik', 'Sosyal Medya Hukuku' ve 'Sosyal Medya Meslekleri' konuları konuşuldu. Ayrıca SODİGEM Bilim Kurulu tarafından sosyal medya ve dijital güvenlik konularında bilgiler verilerek öğrencilere uyarılarda bulundu.



On sekizinci gerçekleştirilen programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, SODİGEM Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Hakan Cırıt katıldı.



"Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa yok olurlar"



Programın ardından konuşan Eskişehir Valisi Çakacak, djitalleşmeden özel sektörün faydalanması gerektiğini ifade ederek, "Teknoloji bütün dünyada o kadar büyük bir hızla yayılıyor ki teknolojiden kaçmak mümkün değil. Zaten kaçmaktan ziyade her türlü nimetlerinden bir kere faydalanmak durumundayız. Dijitalleşmeden özel sektör faydalanamazsa yok olurlar. Aynı şekilde kamu sektörü de öyle. Dijitalleşmenin aynı zamanda çok zararlı etkileri de var. Bu zararlarından da korunmak durumundayız. SODİGEM'in başlatmış olduğu bu eğitimler hem sosyal medyanın faydalı bir şekilde kullanılması, bunun yanında da sosyal medyanın zararlarından korunmayı amaçlıyor. Ben eğitimi çok beğendim, mutlu oldum. Burada gördüğümüz eğitimlerin açıkçası tüm gençlere verilmesinden yanayım" dedi.



"22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatacağız"



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise toplamda 22 bin öğrenciye eğitim vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Dünya değişirken aslında somut bir dünyadan somut bir alana geçiş yapıyoruz. Bu konuda da çocuklarımızı uyarmamız gerekiyor, kendimizi güncellememiz gerekiyor. Hem de onlara bu alanda bir takım uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Özellikle çocuklara hukuki sonuçlarını bilmedikleri davranış kalıplarını öğretiyoruz veya neler yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Eskişehir, proje kapsamında pilot ildi. SODİGEM ile çalışmamız bir yılı buldu. Bugün 18'incisi yapıyoruz. İnşallah diğer illere de gideceğiz. Şu ana kadar 5 bin 500 öğrenciye ulaştık, 22 bin öğrenciye yaptıkları işlerin hukuki boyutunu anlatacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR