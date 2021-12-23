Soğuk havanın 'ilacı' bitki çayları - Son Dakika

Soğuk havanın 'ilacı' bitki çayları

NİĞDE Niğde'de kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte bitkisel ürünlere talep arttı.

Niğde'de bitkisel ürünler satan Hasan Yılmaz, havaların soğumasıyla birlikte bitki çaylarına talebin arttığını, korona virüs nedeniyle de çam kozalağı şurubunun ilgi gördüğünü söyledi. Kış mevsiminde vatandaşların, vücut direncini artırmak için kış çayı, ıhlamur, papatya çayı gibi ürünlere talep gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Kış geldiği zamanlar bitkisel ürünler yoğun bir şekilde satılıyor. Korona virüsten dolayı kimyasal değil doğal ürünlere ilgi gösteriyor. Korona virüse engel olduğu düşünülen pekmez, çam kozalağı şurubu gibi doğal ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırdık" dedi.

Kış çayı ve ıhlamurun hazırlanışını da anlatan Yılmaz, "Ihlamur sıcak su içerisine atılarak 3-4 dakika demlendikten sonra, günde 3-4 defa tüketilebilir. Kök ürünlerde zencefil gibi ürünler, bal ile birlikte karıştırılıp içilir. Bu da vücut direncini oldukça artırıyor" diye konuştu.