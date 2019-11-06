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Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı konfor

7 saat önce

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli; sokak hayvanlarına sıcak bir yuva imkanı sağlıyor.

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı konfor, System.String[]

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli; sokak hayvanlarına sıcak bir yuva imkanı sağlıyor.


Sivas'ta Seyfebeli bölgesinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste; yazları buharlı soğutmayla serinleyen hayvanlar, kışları ise alttan ısıtma sistemi ile soğuktan korunuyor. Bünyesindeki hayvan hastanesi, yeşil alanları, kamelyaları, otoparklar ve çocuk oyun alanlarıyla hayvan severlerin de düşünüldüğü komplekste bin adet kulübe bulunuyor.


Hayvanları doğal yaşam ortamından koparmamak adına 7 dönümlük bir açık alana sahip olan tesiste, kurumlardan alınan günlük 3 tonun üzerinde yemekle birlikte hayvanlara 300'er gram mama veriliyor.


Tesis hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Tüm sokak hayvanlarının tedavileri, bakımları ve barınmaları merkezimizde sağlanıyor. Tesisimizde; gelişmiş röntgen cihazları, modern sağlık ekipmanları ve uzman veterinerlerimiz ile bakım personelimizle hayvanlarımıza hizmet ediyoruz. Hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düştüğü zaman ısıtma sistemlerimiz devreye giriyor ve sağlıklı, sıcak bir ortamda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Günlük 60 köpeğin kısırlaştırması yapılan merkezde, 30'un üzerinde sahiplendirme yapılmaktadır." diyerek vatandaşları hayvan sahiplenmeye davet etti. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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