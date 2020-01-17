Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdikleri sokak kedisi de sembolik olarak karnesini aldı.

Okulların yarı yıl tatiline başlaması öncesinde öğrenciler karnelerini alırken Turgutlu Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sahiplenilerek derslere girmesine izin verilen sokak kedisi "Hüsnü" için de karne hazırlandı.

Öğrencilerin hazırladığı karnede sokak kedisine "öz bakım, sevimlilik, miskinlik, cana yakınlık, beslenme ve temizlik, sınıf arkadaşlarıyla uyum" gibi kıstaslardan tam not verildi.

Sınıf öğretmeni Derya Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır baktıkları sokak kedisinin artık sınıfın bir parçası olduğunu belirtti.

Sokak kedisi Hüsnü'nün sınıfın 21'inci, okulun ise 860'ıncı öğrencisi olduğunu kaydeden Karakelle, "Bu dönemi onunla birlikte bitirdik. Her gün sınıfımızdaydı. Hiç devamsızlık yapmadı, okulu aksatmadı. Sınıfımızın neşesi oldu. Dönem biterken bütün çocuklarımız karnelerini aldı. Çocuklarımızın isteğiyle ona da bir karne hazırladık. Karnesinde öz bakımı, sevimliliği, zaman zaman çok fazla uyumasından dolayı miskinliği, cana yakınlığı, mamasını döküp saçmadan yemesi ve sınıf arkadaşlarıyla uyumu, hepsi çok çok iyi oldu. Çocuklar da bu durumdan çok memnunlar." dedi.

Okulların 15 günlük tatile girmesi nedeniyle Hüsnü'nün okulda görevli bir öğretmenin evinde misafir edileceğini aktaran Karakelle, tatilin ardından Hüsnü'nün tekrar sınıfa döneceğini dile getirdi.

Öğrencilerden Resul Seyan da tatil süresince Hüsnü'yü özleyeceklerini ifade ederek, "Hüsnü bizimle derslere giriyordu. Biz de ona bir karne hazırladık. Hüsnü'yü çok özleyeceğiz. İkinci dönem yine bizimle birlikte olacak. Sınıfça onu çok seviyoruz. Çok cana yakın bir kedi." diye konuştu.