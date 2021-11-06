Sokaktaki köpeğe acımadan vurdu, 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs kendisine havladığı gerekçesiyle sokaktaki bir köpeğe acımasızca ateş etti. Şehrin göbeğinde omuzunda tüfekle motosikleti ile öfkelendiği köpeğin bulunduğu yere gelen şahsın, acımadan köpeğe ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada bir kafede oturan 3 kadını daha vuran şahıs daha sonra suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile bölgeden geçen Mustafa E. isimli şahıs sokakta yaşayan bir köpeğin kendisine havlayıp üzerine yürüdüğü gerekçesiyle çılgına döndü. Öfkeli şahıs Mustafa E. hemen evine giderek tüfeği alıp tekrar motosikletiyle sahile döndü. Köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Kadınlar Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği veteriner hekime götürdü. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyata alınarak vücudundaki saçmalar çıkarılan köpeğin ise durumun iyiye gittiği öğrenildi.

"Şahsın öfkesi güvenlik kamerasına da yansıdı"

Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen olayda; öfkeli şahıs sırtına astığı tüfekle motosikleti ile hızlı bir şekilde bölgeye geliyor. Sahilde köpeği arayan şahsın, kafelerin odluğu bir yerde gördüğü köpeğe hiç acımadan silahını doğrultup defalarca ateş açıyor. Kanlar içinde kalan ve ilk kurşunu yedikten sonra kaçmaya çalışan zavallı hayvan 3 kez art arda açılan ateşten sonra kanlar içinde yere yığılıp kalıyor. - MUĞLA