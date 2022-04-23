SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu

23.04.2022 17:27
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında çocuklar için uçuş gerçekleştirdi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında çocuklar için uçuş gerçekleştirdi.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları farklı noktalarda gün boyu devam etti. Okulların hazırladığı gösterilerin sunulduğu Anadolu Hamidiye Tabyası'nda saat 15.30'da, SOLOTÜRK'ün yeni gösteri paketinin ilk uçuşu Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK uçuşunu çocuklar aileleriyle birlikte nefeslerini tutarak izledi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yarın da Şehitler Abidesi'nde uçuş gerçekleştirecek.


SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu
YORUMLAR
500
Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı Almanya'da Türk ve Almanlar 23 Nisan'ı birlikte kutladı

Çanakkale, Hamidiye, 23 Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:36:30. #1.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement