Soluk Filmi

Orta yaşlı huysuz Tamer, ne kendisine ne de başkalarına bir yararı olamamış hayata tutunmak için arkadaşlarına sarılmış hasta bir adamdır. Okuduğu okulu, hedeflerini, evliliğini, ailesini ve sonunda da yaşamını yarım bırakmıştır. 30’lu yaşlarına gelmiş, annesi ve abisiyle aynı evi paylaşan işsiz Aslı; Tamer’in tam tersine hayat dolu fakat içine kapanık genç bir kadındır. Vaktinin çoğunu Tamer’in evinde geçiren Aslı artık kendine bir amaç edinmiştir. Kendine bir dost, bir akıl hocası, bir yol gösterici bulmuştur. Hastalara son nefeslerinde eşlik eden bir hasta bakıcı Celil ise çocukluğu mezarlıklarda oynayarak geçmiş, hayatı ölümle tanımış bir adamdır. Zamanı hastalarının belki de müşterilerinin hayatlarına dahil olarak geçmiştir. Bu üç karakteri birleştirecek olan hayata tutunma arzusudur.
Yönetmen: Özkan Yılmaz
Senaryo: Özkan Yılmaz, Benan Baf Yılmaz
Oyuncular: Uğur Polat, Aslı İnandık, Emrullah Çakay, Tolga Evren
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Soluk
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 94 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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