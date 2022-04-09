Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

09.04.2022 05:21
Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İlçedeki bir termik santralde çalışan işçileri taşıyan M.A.S.'nin kullandığı 45 J 5586 plakalı midibüs, Yağcıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan şoför ile 6 yolcu ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı
Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı
Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı

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Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı Soma'da işçilerin taşındığı midibüs devrildi; 7 yaralı Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı Manisa'da işçi servisi dereye uçtu: 7 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soma'da işçi servisi dereye devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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