Somali ve Katar'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali ve Katar'dan Savunma Anlaşması

20.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali ve Katar, asker ilişkilerini güçlendirmek için savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Somali ile Katar arasında ikili asker ilişkileri güçlendirmek ve güvenlik alanında koordinasyonu geliştirmek amacıyla savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre, Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Faki ile Katar Savunma Bakanı Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani Doha'da bir araya geldi.

İki bakan, ikili asker ilişkileri güçlendirmek ve güvenlik alanında koordinasyon ile işbirliğini geliştirmek amacıyla savunma alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri ilişkilerin güçlendirilmesini, güvenlik alanında koordinasyon ve işbirliği çerçevelerinin geliştirilmesini ve bölgesel ile uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrara yönelik ortak çabaların desteklenmesini hedefliyor.

İmzalanan anlaşmanın Somali ile Katar Devleti arasındaki stratejik ilişkilerin sağlamlığını teyit ettiği, aynı zamanda iki tarafın savunma ortaklığını geliştirme ve güvenlik ile savunma alanlarında ortak çalışmayı güçlendirme iradesini yansıttığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Somali, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali ve Katar'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 01:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: Somali ve Katar'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.