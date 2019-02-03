Sömestir Tatilinin Son Gününde Kayak Merkezine Akın Ettiler

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Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

Emniyet Müdüründen Çakar Lamba Uyarısı: Mavisi de Beyazı da Renklisi de Yasak