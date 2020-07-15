Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gelen son dakika haberine göre Kurtalan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kurtalan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda Kurtalan Kaymakamlığı'nca düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, şehitler için dua okundu.

Alanda 15 Temmuz belgeseli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı konuşma ekrana yansıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın yaptığı konuşmada, halkın hainlere fırsat vermediğini söyledi.


15 Temmuz gecesi milletin vatan ekseninde birleşerek darbecileri bertaraf ettiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemize, milletimize, vatanımıza, değerlerimize, tarihimize, birlik ve bütünlüğümüze ait ne varsa 15 Temmuz'da hedef alındı. FETÖ'cü hainlerin hesaplayamadığı bir şey vardı. Milletimiz birkaç saat içerisinde vatan ekseninde birleşti. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Bu coşku ve cesaretin örneği dünyada görülmedi. 15 Temmuz göğüslerini kurşunlara siper, tankların önüne yatan, kurşunların karşısında bir adım bile geri gitmeyen vatan evlatlarının destanıdır. Yıllardır hainlere karşı mücadele ediyoruz. Hainlerin sadece ismi değişiyor. Hain terör örgütlerine karşı vatan toprağının her karışında mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine başsağlığı diliyorum."


Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşenur Merdan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Aslan, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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