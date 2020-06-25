Son Dakika: 3 bakandan ASPİLSAN ziyareti (2) - Son Dakika

VARANK: KAYSERİ, GÜÇLÜ AR-GE MERKEZLERİMİZDEN OLACAK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, Bakan Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri'nin kendileri açısından çok önemli şehir olduğunu söyleyen Varank, "Kayseri güçlü Ar-Ge merkezlerimizden biri olacak bir şehir. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nı ziyaret ettik. Orada özellikle 'A400M projesiyle kazanılmış kabiliyetleri daha nasıl ileriye götürebiliriz' diye brifingler aldık. Orada ileride nasıl projeler gerçekleştirebileceğimizi görüştük. Bunun yanında Kayseri'nin değeri olan ASPİLSAN'a ziyaret gerçekleştirdik. 'Pil teknolojileriyle ilgili hangi aşamalara gelindi, bundan sonra neler yapılabilir'i konuştuk. Kalkınma ajanslarımızla iyi projeleri yukarıya taşınmanın çalışmalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte özellikle kurumlar ve bakanlıklar arasındaki eş güdüm maksimumum seviyeye çıkmış durumda. Bir sinerji ile işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'nin ev sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.
"Bildiğiniz gibi 100 yıl öncesine kadar buradaki top ve tayyare fabrikasında tayyare ve uçak yapılmıştı. Bunlar ihraç dahi edilmişti. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarımızı yaptığımızda ve asker, sivil ayırımı yapmaksızın özel sektörde ne kadar imkan varsa bunları da sonuna kadar kullanmak suretiyle savunma kapasitemizi çok daha ilerilere götüreceğimizi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşvikiyle şu anda yüzde 70'lere varan milli ve yerli savunma sanayi kapasitemizin önümüzdeki dönemde çok daha ileri gideceğini görüyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları ile ilgili her çalışma yapılmaktadır. Özellikle Sanayi Bakanlığı'mızın teknoloji bölümü ve TUBİTAK bölümüyle projeler yürütülmektedir. Burada hiçbir şekilde komplekse kapılmaksızın 'yaparım, yapamam' demeksizin herhangi bir şekilde bu ithalata bel bağlamaksızın 'biz yapabiliriz' diyerek, bugüne kadar bu millet çok şey yaptı. Ülke genelindeki seferberliğin çok etkili bir şekilde Kayseri'de de yansıyacağının müjdesini vermek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla Kayseri çok daha ileri gidecek. İnşallah namerde muhtaç olmadan ülkemizin birliği, bütünlüğü ve savunması için ne yapılması lazımsa bunların öncelikle kendi başımıza yapma yükümlülüğümüzün olduğunun bilincinde bu faaliyetleri yürütüyoruz."